В Гонконге установят автоматы с бесплатными масками, но не для всех

В мегаполисе маски стали дефицитным и дорогостоящим товаром, из-за чего многие семьи не могут позволить себе стерильные и эффективные средства защиты.

В Гонконге появятся 35 автоматов с медицинскими масками. При помощи специальных смарт-карт их смогут бесплатно получить горожане с низким доходом. Об этом сообщает Fast Company.

Сейчас в специальном административном районе Китая наблюдается всплеск заболевания. И хотя Гонконгу в начале пандемии удалось погасить вспышку коронавируса, но позже, когда горожане начали возвращаться домой из других стран, случился новый всплеск заражений.

“Тревожно видеть возвращение вируса, но мы вынесли уроки из нашей первой схватки, поэтому сможем контролировать новые случаи и предотвратить еще одну масштабную вспышку”, - сказал Эдриан Ченг, CEO компании New World Development, производящей средства личной защиты.

У его компании есть две линии по производству медицинских масок, которые фильтруют 98% частиц. Компания решила раздать часть из производимых масок нуждающимся. Для этого New World Development подписала контракты с восемью местными некоммерческими организациями, которые помогут доставить смарт-карты в гонконгские семьи. При помощи которых будет возможно получить маски в специальных автоматах бесплатно. Сообщается, что один человек сможет получать 5 бесплатных масок в неделю на протяжении 2,5 месяцев.

Гонконг временно закрыл границы для нерезидентов, начал использовать карты, чтобы отслеживать распространение вируса, обязал горожан соблюдать социальное дистанцирование и носить медицинские маски.

Ранее из-за коронавируса жителям Гонконга пообщели материальную помощь.

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