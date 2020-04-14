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Во всех штатах США зафиксированы смерти от коронавируса

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Накануне власти Штатов одобрили декларацию о введении режима крупного бедствия из-за распространения коронавируса одновременно на всех территориях.
В Вайоминге зафиксирована первая смерть
В Вайоминге зафиксирована первая смерть

В американском штате Вайоминг скончался первый пациент с COVID-19. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает телеканал Wyoming News Now.

Таким образом, подчеркивает СМИ, во всех штатах США зафиксированы смерти от коронавируса.

“Это печальное событие, которое мы надеялись не увидеть в Вайоминге. Мы соболезнуем семье этого человека”, - заявила представитель департамента здравоохранения штата.

Жертвой инфекции стал пожилой мужчина, входивший в группу риска.

Согласно данным Worldometer на 13 апреля, в Соединенных Штатах коронавирусом всего заразились более 579 тысяч человек, из них свыше 23 тысяч умерли. США лидируют по количеству инфицированных и жертв заболевания в мире.

Ранее власти США одобрили декларацию о введении режима крупного бедствия из-за распространения коронавируса одновременно во всех американских штатах.

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Теги: США, смерть, пациент, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    14.04.2020, 01:15
Оценка:  0
Boxerogos
Мы все когда-нибудь умрём.И что?
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