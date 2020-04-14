Накануне власти Штатов одобрили декларацию о введении режима крупного бедствия из-за распространения коронавируса одновременно на всех территориях.

В американском штате Вайоминг скончался первый пациент с COVID-19. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает телеканал Wyoming News Now.

Таким образом, подчеркивает СМИ, во всех штатах США зафиксированы смерти от коронавируса.

“Это печальное событие, которое мы надеялись не увидеть в Вайоминге. Мы соболезнуем семье этого человека”, - заявила представитель департамента здравоохранения штата.

Жертвой инфекции стал пожилой мужчина, входивший в группу риска.

Согласно данным Worldometer на 13 апреля, в Соединенных Штатах коронавирусом всего заразились более 579 тысяч человек, из них свыше 23 тысяч умерли. США лидируют по количеству инфицированных и жертв заболевания в мире.

Ранее власти США одобрили декларацию о введении режима крупного бедствия из-за распространения коронавируса одновременно во всех американских штатах.

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