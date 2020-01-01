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В Италии выписали максимальный штраф за нарушение карантина

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Молодой человек попытался убежать от правоохранителей, когда те к нему приблизились, но полицейские догнали его и выписали штраф.
Мужчина заплатил штраф за пробежку возле пляжа
Мужчина заплатил штраф за пробежку возле пляжа

Штраф на сумму четыре тысячи евро был выписан молодому человеку на пляже в городе Пескара. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил новостной телеканал TG COM24.

Ранее в социальных сетях появилась любительская видеозапись, на кадрах которой видно, как мужчина бежит вдоль пляжа и ускоряет бег при приближении полицейских. Личность спортсмена была установлена, и ему направили уведомление о карательной мере.

Более месяца в Италии действуют карантин и ограничение на передвижение населения, которые были продлены до 3 мая. Также введено ограничение на занятия спортом и прогулки на открытом воздухе. Итальянцам предписано не удаляться от своего места жительства более чем на 200 м, причем это распространяется и на прогулки с детьми.

Единственные, кому удается беспрепятственно выходить, это владельцы собак. Однако и их выгул должен производиться исключительно в непосредственной близости от дома. Нарушения карантина караются штрафами в размере от 400 до трех тысяч евро. Однако суммы штрафов могут варьироваться по решению местных властей.

Ранее Италия заявила о самом низком показателе смертности за три недели. 

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Теги: Италия, штраф, полиция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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