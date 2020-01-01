Фестиваль Burning Man из-за пандемии отменять не будут

Для участников пообещали построить виртуальный мегаполис и соблюсти главную традицию фестиваля Burning Man - сжигание чучела.

Чучело фестиваля в этом году сожгут онлайн Unsplas

Арт-фестиваль Burning Man, который проходит каждый год в штате Невада, США, в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии, заявил, генеральный директор Burning Man Project Мариан Гуделл. Об этом сообщает Newsweek.

“Несмотря на то что некоторые считают Burning Man музыкальным фестивалем, это прежде всего комьюнити, которое строит город под названием Black Rock City в пустыне Блэк-Рок примерно на неделю каждый август”, - пояснил Гуделл.

Организаторы назвали Burning Man в этом году Мультивселенной Black Rock City – “виртуальный мегаполис, ожидающий нас, чтобы вернуться домой”.

Причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Полностью отменять фестиваль организаторы не стали, так как считают, что в тяжелые временя людям, как никогда необходима “человеческая связь и непосредственность”.

“Мы всё еще можем построить его вместе, и быть вместе, и сжигать вместе, только в цифровом виде”, - говорит директор Burning Man Project. Он же поясняет, что речь идет о кульминационном моменте фестиваля - сжигание деревянного чучела.

Ранее международный музыкальный фестиваль Пражская весна, площадкой которого ежегодно становятся самые престижные сцены чешской столицы, заявил, что в этом году из-за коронавируса пройдет без слушателей.

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