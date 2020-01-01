Наибольшую популярность в самоизоляции среди американцев приобрели кулинарные сайты и блоги. Советы по приготовлению еды начали публиковать даже издания уровня The New York Times.

Американцы с туалетной бумаги переключились на другие товары

После нескольких недель карантина американцы перестали массово скупать туалетную бумагу, дезинфекторы и переключились на дрожжи и средства по уходу за волосами. Об этом сообщает NBC.

“Люди начинают нуждаться в стрижке, поэтому растет спрос на триммеры и краску”, - поясняет генеральный директор Walmart Даг Макмиллон.

По его словам, в первые две недели апреля продажи машинок для стрижки выросли - на 166%, а красок для волос - на 23% по сравнению с апрелем прошлого года.

Кроме того, на третьей неделе американцы массово занялись выпечкой, а потому в США резко выросли продажи дрожжей - на 647% по сравнению с мартом 2019 года, отмечает Business Insider.

Такие изменения в потребительских привычках могут стать нормой, если пандемия затянется, считают аналитики издания.

Ранее вопрос с прической своей дочери решил Брюс Уиллис. Голливудский актер побрил свою 26-летнюю дочь налысо во время изоляции.

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