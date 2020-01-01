Великобритания продлит карантин

Согласно подсчетам британского Центра экономических и деловых исследований, каждый день карантина обходится экономике страны примерно в 2,4 млрд фунтов стерлингов или около 3 млрд долларов.

Карантин, введенный в Великобритании 23 марта из-за пандемии коронавируса, будет продлен, как минимум до 7 мая, заявил глава МИД страны Доминик Рааб. Об этом, во вторник, 14 апреля, сообщает газета TheTimes.

В ближайшее время Рааб согласует данное решение с первыми министрами Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии.

Ранее глава дипмиссии Британии заявил, что введенные ограничения приносят результат. Британцы, которым запрещено покидать дома без крайней необходимости, в целом выполняют предписания правительства, и появляются признаки того, что распространение нового коронавируса в стране замедлилось.

Согласно последним опросам, 74% британцев поддерживают карантинные меры и считают, что сдерживать вспышку заболевания сейчас важнее, чем восстанавливать работу парализованной вирусом экономики.

По данным, опубликованным британским Минздравом 13 апреля, более чем у 88 тысяч человек в королевстве было подтверждено заражение коронавирусом. Число летальных исходов достигло 11 329, при этом суточный прирост смертей снижается третий день подряд.

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