Два миллиона человек заразились COVID-19

Число смертей от коронавирусной инфекции нового типа достигло отметки почти в 120 тысяч человек.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило два миллиона человек

Количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило два миллиона человек. Соответствующие данные приводятся в понедельник, 13 апреля, на сайте Университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По информации Университета, в мире сейчас 2 019 320 инфицированных коронавирусом. 119 483 человека стали жертвами вызываемого им заболевания.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в США. Там на 682 619 зараженных приходятся 23 529 смертей. В Испании заражены 170 099 человек, умерли 17 756, в Италии насчитывается 20 465 жертв на 159 516 инфицированных. Около 137 тысяч человек заражены во Франции, 130 тысяч - в Германии, 89 тысяч - в Великобритании.

Ранее Минздрав объяснил, когда и где необходимо носить маски.

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