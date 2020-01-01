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В Сеуле поезд сошел с рельсов

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Инцидент произошел на юго-западе южнокорейской столицы на станции метро Ендынпхо. В настоящее время заканчивается эвакуация пассажиров поезда.
В поезде находились около 300 пассажиров
В поезде находились около 300 пассажиров
YTN.

В столице Южной Кореи поезд метрополитена почти с тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает телеканал YTN.

Как уточняется, авария произошла на седьмой линии метрополитена в момент движения поезда по тоннелю на пути к станции Тобонсан.

По предварительной информации, в поезде находилось 290 человек, никто не пострадал.

Пассажиры самостоятельно выбрались из поезда и дошли по путям до станции.

Авария привела к сильным задержкам и перебоям в работе метрополитена. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Италии обрушился автомобильный мост.

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Теги: Южная Корея, метро, авария, Сеул
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Источник: korrespondent.net

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