В Сеуле поезд сошел с рельсов
Инцидент произошел на юго-западе южнокорейской столицы на станции метро Ендынпхо. В настоящее время заканчивается эвакуация пассажиров поезда.
В столице Южной Кореи поезд метрополитена почти с тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает телеканал YTN.
Как уточняется, авария произошла на седьмой линии метрополитена в момент движения поезда по тоннелю на пути к станции Тобонсан.
По предварительной информации, в поезде находилось 290 человек, никто не пострадал.
Пассажиры самостоятельно выбрались из поезда и дошли по путям до станции.
Авария привела к сильным задержкам и перебоям в работе метрополитена. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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