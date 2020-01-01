В США резко выросло число погибших из-за торнадо

Вчерашняя "вспышка" торнадо стала самой смертоносной за последние восемь лет в США, сообщил Метеорологический центр.

По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает USA Today.

По данным издания, 11 человек погибли в Миссисипи, девять - в Южной Каролине, шесть - в Джорджии, остальные жертвы были зарегистрированы в Арканзасе и Северной Каролине.

Непогода привела к затоплениям и оползням. Без электричества остались 750 тысяч домохозяйств в десяти штатах, повалены сотни деревьев, повреждены сотни домов.

Согласно сведениям Метеорологического центра США, эта "вспышка" торнадо стала самой смертоносной за последние восемь лет.

Ранее сообщалось, что жертвами торнадо в южных штатах США стали по меньшей мере 18 человек.

Напомним, что еще утром сообщалось о шести жертвах торнадо в США. Американские власти приняли решение несмотря на эпидемию коронавируса не закрывать убежища.

Предыдущий торнадо пронесся в США в начале марта. Смерч в Теннесси разрушил более 40 зданий, сорвал крыши жилых домов, повредил линии электропередач.

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