Трамп готовит план по открытию страны после карантина

Американский лидер пообещал разослать губернаторам инструкции по безопасному открытию штатов.

В Белом доме заканчивают разрабатывать план по снятию ограничений, введенных в США из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге в понедельник, 13 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, в ближайшие дни губернаторам расскажут, как безопасно открывать штаты.

"Я много обсуждал это с моей командой и ведущими экспертами. Мы очень близки к завершению плана по открытию страны. Надеюсь, раньше запланированного. Скоро мы оформим новые и очень важные рекомендации губернаторам с информацией для того, чтобы они могли безопасно открывать свои штаты. Страна откроется, и откроется с успехом. В ближайшие дни мы объясним, что и как будет", - рассказал Дональд Трамп.

Он добавил, что именно президент страны решает вопрос снятия карантина.

"Полномочия президента в этом вопросе тотальные. Президент заказывает музыку", - отметил глава американского государства.

Ранее сообщалось, что во всех штатах США зафиксированы смерти от коронавируса.

К слову, в штате Нью-Йорк уже более 10 тысяч жертв COVID. Однако, несмотря на высокую смертность от коронавируса в Штате, число поступлений в больницы стало снижаться.

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