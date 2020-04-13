Сандерс официально поддержал Байдена

Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру своего бывшего соперника Джо Байдена в президентской гонке.

Сенатор-демократ Берни Сандерс, который вышел из президентской гонки, официально поддержал кандидатуру своего бывшего соперника Джо Байдена, сообщает телеканал CNN.

"Вы нужны нам в Белом доме. Я сделаю все в моих силах, чтобы это произошло", - заявил Сандерс во время прямого эфира избирательной кампании Байдена.

"Сегодня я призываю всех американцев, каждого демократа, каждого независимого избирателя, я призываю многих республиканцев объединить силы в поддержку вашей кандидатуры, которую я поддерживаю", – заявил Сандерс.

Критикуя действующего президента Трампа, он подчеркнул, что игнорирование им предупреждений специалистов об опасности коронавируса привело к эпидемии в США.

Джо Байден со своей стороны отметил, что "глубоко благодарен" за поддержку и что он будет нуждаться в поддержке Сандерса не только во время президентской кампании, но и для государственного управления.

Отметим, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. После выхода другого претендента на пост кандидата от демократов Берни Сандерса из президентской гонки Байдена называют наиболее вероятным победителем праймериз.

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