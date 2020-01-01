ВОЗ сравнила смертность от COVID и свиного гриппа

Коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа, пандемия которого произошла в 2009-2010 годах.

От свиного гриппа умерли 18,5 тысяч человек, от коронавируса - почти 120 тысяч

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил опасность коронавируса COVID-19 и свиного гриппа, сообщает Independent

По его словам, в период пандемии свиного гриппа, продолжавшейся с января 2009 года по август 2010-го, заразились около 1,6 миллиона человек. При этом только 18 449 случаев оказались летальными. В то же время, число жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз, подчеркнул Гебрейесус.

"Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен - в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года", - отметил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что остановить стремительное распространение вируса можно за счет раннего выявления случаев заражения, тестирования, изоляции и отслеживания контактов.

По последним данным, коронавирусом в мире заболели более 1,9 млн человек, почти 120 тысяч умерли и более 450 тысяч излечились.

В Украине на 14 апреля 3372 подтвержденных случаев COVID-19 , из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

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