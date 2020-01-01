МВФ списал часть долгов 25 беднейших стран

Этим странам выделят из трастового фонда безвозвратные гранты на погашение долгов на 215 миллионов долларов.

МВФ принял решение о списание части долгов 25 беднейших стран мира. Список стран размещен на сайте фонда.

Так, решение распространяется на Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Коморские Острова, Йемен, ДР Конго, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновые Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, ЦАР и Чад.

Облегчение долгового бремени будет происходить в рамках Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (CCRT).

В течение полгода беднейшие и самые уязвимые члены МВФ получат из этого фонда гранты для покрытия долговых обязательств перед МВФ. Это поможет им направить больше денег на оказание жизненно важной неотложной медицинской и другой помощи в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

В настоящее время CCRT располагает 500 млн долларов, включая 185 млн от Великобритании, 100 млн от Японии и крупные взносы от Китая и Нидерландов.

По данным Reuters, первым 25 странам из этого фонда безвозмездно выделят 215 млн долларов на погашение долгов.

Отметим, Украина только в марте выплатила МВФ более 400 миллионов долларов.

Киев с декабря ожидает новые транши фонда, но МВФ ставит условия и деньги выделять не спешит.

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