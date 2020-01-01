В Австрии разрешили открыться небольшим магазинам

Правительство страны ослабило карантинные меры, разрешив открыться магазинам "первой волны".

Небольшим магазинам в Австрии разрешили открыться после карантина kurier.at

Власти Австрии разрешили со вторника, 14 апреля, возобновить работу небольшим магазинам, которые не работали последние недели в связи с карантином, сообщает Kurier.

Так, сегодня открылись магазины, чья площадь не превышает 400 квадратных метров. Строительные магазины и садовые центры также относятся к так называемой первой волне открытия, вне зависимости от размера их торговых площадей.

Также начинают работать автомойки, автомобильные и велосипедные мастерские, точки торговли металлом и деревом, ломбарды и торговля драгоценными металлами.

Вместе с тем, бизнес ограничили строгими правилами: количество людей ограничено, клиенты должны носить маски и соблюдать правила дистанцирования.

"В экономическом плане мы хотим как можно быстрее преодолеть этот кризис и бороться за каждое рабочее место в Австрии", - заявил канцлер Себастьян Курц на прошлой неделе, объявляя поэтапный план по открытию экономики.

Крупные торговые центры остаются закрытыми до 2 мая. Рестораны и гостиницы могут постепенно начать открываться с середины мая.

Ранее сообщалось, что в Австрии случайных людей проверят на COVID-19.

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