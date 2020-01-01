Южная Корея заявила о запуске крылатых ракет в КНДР

Пуски были произведены истребителями Су в районе прибрежного города Мунчхон. Ракеты пролетели около 150 км и упали в воду.

В Северной Корее были осуществлены запуски нескольких противокорабельных крылатых ракет типа воздух – земля в акватории Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейского Комитета начальников штабов во вторник, 14 апреля.

Указано, что пуски были произведены истребителями Су в районе прибрежного города Мунчхон в 07:00 утра (01:00 по Киеву). Ракеты пролетели около 150 км и упали в воду.

Если тип испытанного оружия подтвердится, это будет первый запуск крылатых ракет в КНДР с июня 2017 года.

"Военные Республики Корея сохраняют повышенный уровень готовности, продолжая следить за ситуацией и возможными новыми ракетными пусками", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что пуски были совершены накануне 108-летия Ким Ир Сена – основателя КНДР и деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

Напомним, 29 марта южнокорейские СМИ сообщили со ссылкой на свои военные источники, что КНДР осуществила пуск двух снарядов в направлении Японского моря. Снаряды пролетели около 230 км, максимальная высота их полета составила примерно 30 км. Это был восьмой и девятый запуск за прошлый месяц.

Позже в Северной Корее заявили, что испытали крупногабаритную многозарядную пусковую установку.

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