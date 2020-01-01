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В Беларуси не повысился уровень радиации из-за пожаров в Чернобыле

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Появились свежие данные об уровне радиации в соседней Беларуси.
Фото из места событий
Фото из места событий
ГСЧС

В соседней Беларуси не зафиксировали повышение радиационного фона из-за масштабных пожаров в Чернобыльской зоне, которые украинские пожарные пытаются потушить уже больше недели.

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Об этом заявили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.

В период с 4 апреля 2020 года по настоящее время радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной, превышений радиационных параметров не зафиксировано, - сообщили в ведомстве.

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Беларусские эксперты отметили, что уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха находятся в норме и соответствуют установившимся многолетним значениям.

Напомним, дым от пожара в Чернобыле во вторник дойдет до Киева. Уже завтра жители столицы ощутят последствия жутких пожаров в Чернобыльской зоне.

 

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Теги: пожар, Чернобыль, радиация
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