В Беларуси не повысился уровень радиации из-за пожаров в Чернобыле
В соседней Беларуси не зафиксировали повышение радиационного фона из-за масштабных пожаров в Чернобыльской зоне, которые украинские пожарные пытаются потушить уже больше недели.
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Об этом заявили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.
В период с 4 апреля 2020 года по настоящее время радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной, превышений радиационных параметров не зафиксировано, - сообщили в ведомстве.
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Беларусские эксперты отметили, что уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха находятся в норме и соответствуют установившимся многолетним значениям.
Напомним, дым от пожара в Чернобыле во вторник дойдет до Киева. Уже завтра жители столицы ощутят последствия жутких пожаров в Чернобыльской зоне.
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