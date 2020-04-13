США инициирует расследование роли Китая и ВОЗ в ситуации с COVID-19

Будет рассматриваться вопрос о сокрытии информации об опасной инфекции.

В Соединенных штатах начинают расследование обстоятельств появления и распространения вируса COVID-19 с акцентом на то, какую роль в этом могли сыграть Китай и Всемирная организация здравоохранения. Комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам Сената Конгресса США собираются изучить обстоятельства появления и распространения коронавируса в Китае и на том, были ли достаточны меры Пекина и ВОЗ, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции. Об этом сообщает Politico.

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“Где все это началось? Имела ли место передача инфекции от животного к человеку? Или случилась утечка из лаборатории в Китае, где, например, с самыми благими целями могла идти разработка лекарств от других типов коронавирусов? Нам нужно знать, какую роль могла сыграть ВОЗ в попытках скрыть это“ - заявил председатель комитета Рон Джонсон.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп готовит план по открытию страны после карантина. Американский лидер пообещал разослать губернаторам инструкции по безопасному открытию штатов.

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