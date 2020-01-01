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Польша смягчает карантин для "разморозки экономики"

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В Польше планируют ослабить некоторые ограничения, в том числе по количеству посетителей в магазинах.
В стране ослабляют ограничительные меры
В стране ослабляют ограничительные меры
Getty Images
 
В Польше с 19 апреля планируют "медленно размораживать экономику", которая остановилась из-за пандемии COVID-19, заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский в эфире радио RMF24.
 
По его словам, если бы в стране не было ограничительных мер, количество пациентов в Польше достигло бы десятков тысяч человек.
 
При этом уже рассматривается смягчение ограничений на посещение магазинов. Сейчас количество покупателей ограничено на число касс в магазинах (если есть, например, пять касс, то одновременно в магазине могут находиться 15 человек). Правительство хочет изменить этот лимит и привязать количество покупателей к площади магазина.
 
На первом этапе также будут открыты парикмахерские и салоны красоты - с ограничением на одновременный прием клиентов.
 
В то же время с 16 апреля в Польше вводится обязательное ношение масок в общественных местах
 
Однако в Польше не ждут прекращения эпидемии с приходом лета.
 
"В мире, в местах, где намного выше температура и много солнца, есть вирус, есть эпидемия. Поэтому я не ожидаю, что эпидемия вдруг исчезнет в июне-июле. Мы будем бороться с ней в течение года", - заявил глава Минздрава.
 
По состоянию на утро 14 апреля в Польше подтверждены около 7 тысяч случаев заражения коронавирусом, включая 251 летальный исход. Всего выздоровевших 618 пациентов.
 
Как сообщалось, недавно украинский самолет доставил медоборудование в Польшу для борьбы с коронавирусом.
 

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Теги: Польша, экономика, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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