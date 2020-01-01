В США гражданам начали выдавать стимулирующие выплаты

От 50 до 70 миллионов американских граждан получат стимулирующие выплаты на счета к 15 апреля.

В США начали рассылать чеки со стимулирующими выплатами в размере до 1200 долларов миллионам граждан в рамках попыток федерального правительства восстановить экономику, сообщает Голос Америки.

Первые чеки были отправлены в пятницу. Миллионам американцев деньги прийдут на счета к среде, сообщило министерство финансов.

Ожидается, что от 50 до 70 миллионов граждан США получат деньги на счета к 15 апреля, отметило ведомство.

Правительство выделяет средства в рамках нового пакета экономической помощи объемом 2,2 триллиона долларов, подписанного президентом Дональдом Трампом в марте.

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