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В США гражданам начали выдавать стимулирующие выплаты

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От 50 до 70 миллионов американских граждан получат стимулирующие выплаты на счета к 15 апреля.
Сумма выплат превышает тысячу долларов
Сумма выплат превышает тысячу долларов
Getty Images
 
В США начали рассылать чеки со стимулирующими выплатами в размере до 1200 долларов миллионам граждан в рамках попыток федерального правительства восстановить экономику, сообщает Голос Америки.
 
Первые чеки были отправлены в пятницу. Миллионам американцев деньги прийдут на счета к среде, сообщило министерство финансов.
 
Ожидается, что от 50 до 70 миллионов граждан США получат деньги на счета к 15 апреля, отметило ведомство.
 
Правительство выделяет средства в рамках нового пакета экономической помощи объемом 2,2 триллиона долларов, подписанного президентом Дональдом Трампом в марте.
 
Как сообщалось, несколько дней назад США обошли Италию по числу смертей от коронавируса.
 

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Теги: США, экономика, пандемия, выплаты
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Источник: korrespondent.net

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