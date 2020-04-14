В Испании самый низкий прирост числа зараженных за период пандемии

За сутки в Испании зафиксировано 3045 новых случаев COVID-19. Рост числа зараженных составил 1,8%.

За минувшие сутки в Испании умерли 567 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Общее число жертв достигло 18065, сообщает El Pais со ссылкой на данные Минздрава Испании во вторник, 14 апреля.

Отмечается, что показатель смертности незначительно вырос в сравнении с предыдущим днем, когда сообщалось о 517 жертвах.

Кроме того, за сутки в Испании зафиксировано 3045 новых случаев COVID-19. Рост числа зараженных составил 1,8%. Это самый низкий уровень прироста за весь период эпидемии в Испании.

Всего в стране зафиксировано 172541 случаев заражения, 67504 человека выздоровели.

Накануне в Испании заявили и о достижении пика распространение коронавируса. В Минздраве страны теперь намерены сломить эпидемиологическую кривую.

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