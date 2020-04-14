В РФ изменили дату окончания Второй мировой войны

В соответствии с которыми устанавливается новый день воинской славы России - "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" и одновременно исключается действующая памятная дата "2 сентября - День окончания Второй Мировой войны (1945 год)".

В документе напоминается, что президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.

"Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничеств", - говорится в законе.

Отметим, в России пока не приняли решение об отмене парада на 9 мая к 75-летию окончания Великой отечественной войны.