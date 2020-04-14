В РФ изменили дату окончания Второй мировой войны
Российские законодатели изменили жату окончания Второй мировой войны с 2 сентября на 3-е.
Госдума России на заседании во вторник, 14 апреля, приняла закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
В соответствии с которыми устанавливается новый день воинской славы России - "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" и одновременно исключается действующая памятная дата "2 сентября - День окончания Второй Мировой войны (1945 год)".
В документе напоминается, что президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.
"Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничеств", - говорится в законе.
Отметим, в России пока не приняли решение об отмене парада на 9 мая к 75-летию окончания Великой отечественной войны.
Напомним, экс-глава МИД Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая.
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