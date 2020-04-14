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В РФ изменили дату окончания Второй мировой войны

Комментариев: 5
Российские законодатели изменили жату окончания Второй мировой войны с 2 сентября на 3-е.
Госдума РФ изменила дату окончания Второй мировой войны
Госдума РФ изменила дату окончания Второй мировой войны
ntv.ru
Госдума России на заседании во вторник, 14 апреля, приняла закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
 
В соответствии с которыми устанавливается новый день воинской славы России - "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" и одновременно исключается действующая памятная дата "2 сентября - День окончания Второй Мировой войны (1945 год)".
 
В документе напоминается, что президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией. 
 
"Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничеств", - говорится в законе.
 
Отметим, в России пока не приняли решение об отмене парада на 9 мая к 75-летию окончания Великой отечественной войны.
 
Напомним, экс-глава МИД Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая.
 

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Теги: Россия, Госдума РФ, Вторая мировая война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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vedavg    14.04.2020, 16:29
Оценка:  -1
vedavg
Думаю, скоро они изменят и дату сотворения мира Хотя чем это им поможет - непонятно. Впрочем, сейчас тоже было. ни к чему.
Колишній-східняк    14.04.2020, 16:04
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Если парад 9-го мая все же состоится, обязательно отправить туда всю эту кодлу во главе с рабиновием, медведчуком и прочая, прочая, прочая...
Graddfeydd    14.04.2020, 15:32
Оценка:  +11
Graddfeydd
Когда коту делать нечего, он яйца лижет. У кaцaпов, видимо, более важных дел сейчас нет.
ShakhterDonetsk    14.04.2020, 15:30
Оценка:  +9
ShakhterDonetsk
И вновь продолжается бой
И сердцу тревожно в груди
И путен такой молодой
Фанерный Рейхстаг впереди
Letohradek    14.04.2020, 15:25
Оценка:  +13
Letohradek
У этих ватных кретинов все должно быть не как у людей )) Во всем мире 8 мая подписан акт о капитуляции Германии, на мордоре - 9 ... А так во всем. И кстати, в данное время, это очень актуально, рассматривать подобное в ЦК ))
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