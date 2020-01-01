В ООН назвали число сотрудников, заболевших COVID-19
За последние 10 дней количество заболевших сотрудников выросло в полтора раза, три человека погибли.
В различных подразделениях ООН в мире коронавирусом заразились 189 человек, из них трое умерли. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает пресс-служба отделения ООН в Женеве.
"По состоянию на вечер воскресенья мы имеем 189 заболевших. Три человека умерли", - говорится в сообщении.
3 апреля в ООН информировала журналистов о том, что в целом в различных подразделениях ООН в мире коронавирусом заразились 111 сотрудников.
ООН приняла резолюцию о борьбе с коронавирусом
Также две недели назад сообщалось, что в Женеве COVID-19 обнаружили у девяти сотрудников ООН.
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