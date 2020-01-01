Эксперты предрекли падение ВВП развитых стран на 35%

Прогнозируемый спад ВВП превысит в четыре раза показатель, который был зафиксирован во время кризиса в 2008 году.

Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35% во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами этого года из-за ограничений на фоне пандемии, заявил главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.

Отмечается, что такой спад превысит в четыре раза предыдущий рекорд снижения ВВП, который зафиксировали во время финансового кризиса в 2008 году.

При этом экономист не смог дать точных прогнозов по восстановлению экономики, поскольку пока непонятно, когда люди вернутся к работе.

Власти многих развитых государств приняли серьезные меры для поддержки граждан и обеспечения доступности кредитных средств в расчете на то, что это поможет как домовладельцам, так и бизнесу остаться на плаву в период кризиса, отмечает Хатциус. Тем не менее, по его словам, Европе стоит сделать больше, и богатые государства должны помочь emerging markets.

"Ответные меры Европы на кризис должны быть расширены за счет наращивания бюджетных стимулов, а также безусловной готовности "сделать все возможное" для сохранения целостности еврозоны. Развивающимся странам понадобится гораздо больше помощи от богатых государств, чтобы пройти через кризис", - написал Хатциус.

Касаемо Украины, Кабмин ожидает падения ВВП в 2020 году на 4,8%. Этот расчет согласован с международными партнерами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet