В Чехии показали безопасный балет в масках

В спектакле парами танцевали только те, кто и так живут вместе. Зрительный зал был пустым.

Специальный спектакль в условиях карантина представили танцоры чешского национального балета. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, все танцоры были в масках и танцевали на безопасном расстоянии. В парах были только те, кто и так проживают вместе.

Выступали артисты перед пустым зрительным залом. Спектакль транслировался в эфире национального телевидения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet