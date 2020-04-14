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В Чехии показали безопасный балет в масках

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В спектакле парами танцевали только те, кто и так живут вместе. Зрительный зал был пустым.

Специальный спектакль в условиях карантина представили танцоры чешского национального балета. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, все танцоры были в масках и танцевали на безопасном расстоянии. В парах были только те, кто и так проживают вместе.

Выступали артисты перед пустым зрительным залом. Спектакль транслировался в эфире национального телевидения.

 

 
 

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Теги: Чехия, балет, спектакль, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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