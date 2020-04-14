В Чехии показали безопасный балет в масках
В спектакле парами танцевали только те, кто и так живут вместе. Зрительный зал был пустым.
Специальный спектакль в условиях карантина представили танцоры чешского национального балета. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Так, все танцоры были в масках и танцевали на безопасном расстоянии. В парах были только те, кто и так проживают вместе.
Выступали артисты перед пустым зрительным залом. Спектакль транслировался в эфире национального телевидения.
Ранее сообщалось, что Андреа Бочелли дал концерт в пустом соборе.
Также Корреспондент писал, что в России оперу покажут единственному зрителю из-за коронавируса.
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