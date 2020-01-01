ВОЗ не ждет вакцину от коронавируса ранее, чем через год

Вакцина от коронавируса будет создана не раньше, чем через год. Об этом заявила во вторник, 14 апреля, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, пишет ТАСС .

"Мы по-прежнему считаем наиболее вероятным, что потребуется как минимум 12 месяцев. Мы действительно не можем ожидать увидеть вакцину ранее 12 месяцев, или даже дольше", - сказала она.

Харрис пояснила, что при разработке вакцины требуется как "концептуальное доказательство" ее эффективности, так и доказательство безопасности для пациентов. Кроме того, одновременно нужно вести изучение "иммунного профиля", и для исследования безопасности вакцины потребуется несколько этапов.

Отвечая на вопрос о ситуации с коронавирусом в Европе, Харрис сказала, что "картина - очень неоднозначная". В Италии и Испании отмечено "небольшое замедление" роста числа новых заболевших. Однако в других государствах "все еще наблюдается рост", в частности в Турции и Великобритании.

"Мы пока еще точно не наблюдаем пика", - констатировала представитель ВОЗ.

Ранее в ВОЗ сообщили, что фармацевтическая промышленность разрабатывае 70 вакцин против коронавируса, три препарата уже проходят испытания на людях.