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ЕС отдаст последние деньги на борьбу с пандемией

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Объем расходов из бюджета ЕС был увеличен на 3,57 млрд евро и составляет 172,2 млрд евро.
Почти весь остаток денег ЕС уйдет на борьбу с пандемией
Почти весь остаток денег ЕС уйдет на борьбу с пандемией
 
Евросоюз выделит почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с пандемией COVID-19, сообщил во вторник, 14 апреля, Совет ЕС.
 
"ЕС выделяет почти все оставшиеся деньги из бюджета этого года на борьбу с пандемией COVID-19. Сегодня Совет принял в письменном виде два предложения, которые изменяют бюджет ЕС на 2020 год, чтобы высвободить средства для реагирования на кризис COVID-19", - говорится в сообщении.
 
Таким образом объем расходов с учетом изменений был увеличен на 3,57 млрд евро и составляет 172,2 млрд евро, а доходы бюджета выросли на 1,6 млрд евро, достигнув в общей сложности 155,2 млрд.евро.
 
Параллельно сообщалось, что ЕС выделит 4 млн евро волонтерам в Украине на борьбу с пандемией.
 
Также сообщалось, что ЕС выделит в общей сложности более 20 миллиардов евро на помощь странам-партнерам в борьбе с пандемией.

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Теги: ЕС, Евросоюз, пандемия, финансирование
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Источник: korrespondent.net

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