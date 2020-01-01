МВФ спрогнозировал падение экономики из-за COVID

В этом году мировая экономика потеряет не менее 3%, но в следующем резко вырастет, уверены эксперты.

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика в этом году сократится на 3%, но в следующем вырастет на 5,8%. Такой прогноз дает Международный валютный фонд во вторник, 14 апреля.

"Вследствие пандемии глобальная экономика, в соответствии с прогнозом, в 2020 году резко сократится - на 3%, что намного хуже, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов. При таком базовом сценарии, предполагающем, что пандемия завершится во второй половине 2020 года и от усилий по сдерживанию можно будет постепенно отказываться, глобальная экономика, в соответствии с прогнозом, вырастет на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности, которой оказывается политическая поддержка", - говорится в отчете.

Вместе с тем отмечается, что "существует крайняя неопределенность вокруг прогноза глобального роста".

"Многие страны сталкиваются с кризисом, состоящим из нескольких "слоев" и охватывающих шок для системы здравоохранения, внутренние экономические перебои, падающий внешний спрос, смену направления потока капитала и коллапс цен на сырьевые товары". "Преобладает риск наихудшего исхода", - подчеркивает МВФ.

Согласно изложенной в докладе информации, в экономике США в текущем году ожидается спад в размере 5,9%, в следующем - рост на 4,7%. В Китае, как считает МВФ, в этом году спада, невзирая на глобальный кризис, не произойдет, рост экономики будет равен 1,2%, а в следующем - 9,2%. В зоне евро эксперты фонда предсказывают на этот год экономический спад в размере 7,5%, а на следующий - рост на 4,7%.

При этом в МВФ не исключают гораздо более худшие результаты роста, нежели сейчас указывается в докладе.

Отметим, накануне Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП развивающихся стран Европы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet