Китай у границ с РФ создал коронавирусную больницу
Власти опасаются возникновения второй волны заражения коронавирусом из-за приезжающих людей.
В китайском уезде Суйфыньхэ, граничащем с Приморским краем РФ, создали новую больницу для зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.
Огромная клиника оборудована в пустующем многоэтажном офисном здании. Работы были выполнены за шесть дней. Больница сейчас готова к приему пациентов.
Власти уезда опасаются возникновения второй волны коронавируса из-за приезжающих в страну инфицированных лиц, занимающихся бизнесом в России.
Ранее сообщалось, что в Китае назвали сроки начала второй волны пандемии COVID-19.
Также Корреспондент писал, что за сутки в Китае более ста новых случаев коронавируса.
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