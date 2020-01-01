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Китай у границ с РФ создал коронавирусную больницу

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Власти опасаются возникновения второй волны заражения коронавирусом из-за приезжающих людей.

В китайском уезде Суйфыньхэ, граничащем с Приморским краем РФ, создали новую больницу для зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

Огромная клиника оборудована в пустующем многоэтажном офисном здании. Работы были выполнены за шесть дней. Больница сейчас готова к приему пациентов.

Власти уезда опасаются возникновения второй волны коронавируса из-за приезжающих в страну инфицированных лиц, занимающихся бизнесом в России.

 

 
 

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Теги: Китай, Больница, видео, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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