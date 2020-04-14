Экс-премьер Испании нарушает карантин 

Бывший глава испанского правительства игнорирует карантин ради занятий спортом на улице. Правоохранители пообещали провести расследование.

Экс-председатель правительства Испании Мариано Рахой постоянно нарушает карантин и выходит на улицу, чтобы заняться спортом, сообщает La Sexta.

В стране с 14 марта введены строгие правила изоляции, согласно которым выходить из дома можно только одному человеку и только в ближайшие магазин, аптеку, строго на работу или для помощи людям, которые не могут сами себя обслуживать. Занятия спортом, пробежки на улицах запрещены.

Нарушение карантина грозит штрафом от 100 до 600 евро.

Эти правила игнорирует Рахой. Экс-главу правительства засняли во время его занятий спортивной ходьбой.

Испанцы очень недовольны действиями политика. МВД Испании обещало провести расследование.

Напомним, что выпавшего из окна 15-го этажа мужчину оштрафуют за нарушение карантина.

Также сообщалось, что итальянец сбежал из дома, чтобы не сидеть с семьей на карантине.

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