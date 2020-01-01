Рейтинг составили в Deep Knowledge Group. Также консорциум составил топ-20 стран, где самые высокие риски из-за коронавируса.

Консорциум Deep Knowledge Group составил рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса. Рейтинг опубликован на сайте DKG во вторник, 14 апреля.

На первом месте по безопасности Израиль, а тройку замыкают Германия и Южная Корея. В первую десятку рейтинга также вошли Австралия, материковый Китай с Тайванем и Гонконгом, Новая Зеландия, Сингапур и Япония. Украина не попала в топ-40 безопасных стран.

При этом в рейтинге 20 стран, подверженных наибольшим рискам в условиях пандемии, в первую пятерку рейтинга вошли Италия, США, Великобритания, Испания и Франция. За ними следуют Швеция, Иран, Эквадор, Филиппины и Румыния. В этом списке Украина также не значится.

При расчете рейтингов аналитики обращали внимание на информацию о том, когда вступили в силу ограничения на передвижение и их масштаб. Кроме того, рассматривались данные о продолжительности карантина, случаях его нарушения, а также мерах экономической поддержки со стороны государства. Авторы исследования обращали внимание на то, есть ли в этих странах широкий доступ к тестированию на коронавирус, а также количество ресурсов системы здравоохранения, и другие чрезвычайные меры, введенные государствами.

Cмотрите фотогалерею: Составлен рейтинг самых безопасных стран при пандемии

Напомним, что ранее МВФ спрогнозировал падение экономики из-за COVID. В этом году мировая экономика потеряет не менее 3%, но в следующем резко вырастет, уверены эксперты.

Также сообщалось, что ВОЗ не ждет вакцину от коронавируса ранее, чем через год. В организации пока не видят пика заболеваемости коронавирусом в мире. Вакцины разрабатывают десятки фармкомпаний.

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