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Италия частично ослабила карантинные меры

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В стране разрешили работать некоторым книжным магазинам, магазинам канцтоваров и одежды для детей.
Разрешено работать некоторым магазинам
Разрешено работать некоторым магазинам
 
Правительство Италии с 14 апреля немного ослабило ограничительне меры, в стране открылись книжные магазины, магазины канцтоваров и одежды для детей, пишет Ansa.
 
В то же время общенациональный карантин был продлен до 3 мая.
 
В рамках частичного снятия ограничений также восстанавливается деятельность лесной отрасли, деревообрабатывающей промышленности и производства компьютеров. Супермаркетам разрешили работать больше часов в течение дня, чтобы избежать очередей.
 
Все остальные ограничения будут оставаться в действии до 3 мая. В частности, движение граждан остается ограниченным, а школы и несущественна производственная деятельность - закрыты.
 
Властям в регионах разрешено принимать более строгие меры, чем принятые на правительственном уровне. В результате Пьемонт вовсе не ослабил карантин, в то время как Ломбардия, наиболее пострадавший регион, не открывает книжные и канцелярские магазины, но позволяет работать магазинам детской одежды.
 
Регион Кампания также не открывает книжные и канцелярские магазины, а магазины детской одежды будут работать только два утра в неделю.
 
Регион Лацио отложил открытие книжных магазинов в неделю, чтобы у владельцев было время продезинфицировать их.
 
Отметим, что недавно в Италии зафиксировали самый низкий показатель смертности за три недели.
 
Еще сообщалось, что в Италии выписали максимальный штраф за нарушение карантина.

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Теги: Италия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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