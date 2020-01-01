Бункеры и яхты. Как богачи переживают карантин

Состоятельные люди в кризисной ситуации обращаются к средствам, которые для большинства попросту немыслимы: раскупают бункеры, яхты и абонементы в частные клиники.

Богачи переживают коронавирус по-своему. Заказывают частные самолеты, чтобы удалиться в свои курортные резиденции, или изолируют себя в бункерах. Есть и те, кто на таких подходах хорошо зарабатывают.

Корреспондент.netсобрал информацию о том, как карантинят состоятельные люди.

Частные самолеты

Многие страны прекратили авиасообщения, но запреты на перелеты действуют не для всех. Например, полеты частных самолетов в большинстве государств никак не ограничены.

Более того, для некоторых частных авиакомпаний коронавирусная паника — это новые возможности. Американская чартерная компания Southern Jet из Бока-Ратона, штат Флорида, разослала рекламные письма со слоганом: "Обезопасьте себя от коронавируса - летайте частным самолетом. Бронируйте сегодня!". В итоге на компанию обрушился шквал заказов, хотя стоимость одного полета на самолете среднего размера из Флориды в Нью-Йорк может доходить до 20 тысяч долларов.

Глава компании PrivateFly, которая занимается организацией частных перевозок, также говорит о явном росте запросов.

Подтверждает эту информацию в интервью информационному агентству Bloomberg и Ричард Льюис из компании Insignia Group. Компания организует путешествия для состоятельных клиентов. По его словам, полет из Нью-Йорка в Лондон и обратно на борту самолета Gulfstream IV с 12 пассажирскими местами обойдется в сумму порядка 140 тысяч долларов. При полной загрузке цена составит 11 700 долларов с человека.

Яхты

Президент яхтенной компании B&B Yacht Charter из Ньюпорта, штат Род-Айленд, Дженнифер Сайа рассказала TheNewYorkTimes, что один давний клиент, бывший босс коммуникационной компании, забронировал было семье на апрель виллу во Флоренции, но передумал и арендовал яхту на Багамах.

"Вполне разумно", — считает Сайа. "Ваша семья будет в ограниченном, гарантированно безопасном месте. К частному самолету машина подвозит до самого трапа. Потом сразу на яхту, и никакой лишней публики".

Бункеры

В США рост заказов зафиксировала калифорнийская компания Vivos Group, которая занимается переоборудованием бункеров. Сейчас у нее около 575 бункеров времен Второй мировой, расположенных в Южной Дакоте.

В США стоимость бункеров достигает более 8 миллионов долларов. Генеральный менеджер из Техаса, который занимается строительством и продажами бункеров, говорит, что телефон звонит без перерыва с прошлой недели.

Виллы

Пандемия коронавируса породила парадоксальную ситуацию на рынке загородной недвижимости российского Подмосковья: арендовать дом за 20 000–40 000 рублей в месяц еще можно, а вот за 20 000–40 000 долларов подходящих вариантов уже нет. Состоятельные москвичи, убегая в самоизоляцию, смели все доступные элитные объекты, пишет Forbes.

“В январе по поводу съема в аренду гостевого дома не звонил никто. В феврале трое посмотрели, одни сняли до июня. С начала карантина я получаю по три звонка в день, а иногда больше”, — написала на своей странице в Facebook архитектор Екатерина Семихатова. Подобных свидетельств в социальных сетях в последние недели множество: пользователи спрашивают, не сдает ли кто-то из их друзей дачу, и сами делятся вариантами аренды домов, расположенных даже в деревнях Тверской области.

Частные клиники

Обеспеченные граждане, жаждущие круглосуточных медицинских услуг, неотложного приема специалистов и палат VIP, нанимают домашнего врача. Одна нью-йоркская клиника, Sollis Health, предлагает семейный абонемент за 8 тысяч долларов в год со всеми удобствами, в том числе комнаты скорой помощи класса люкс в верхнем Ист-Сайде Манхэттена, где в вестибюле висят картины Чака Клоуза в подлиннике, и службу вызова на дом в Хэмптонсе. Как рассказал главный врач Соллис доктор Бен Стейн, из-за страхов вокруг коронавируса спрос на абонементы вырос.

Вечеринки в коронавирус

Но всех превзошел король Таиланда. Маха Вачиралонгкорн Рама Х покинул страну и самоизолировался в четырехзвездочном отеле Grand Hotel Sonnenbichl в Баварии вместе с 20 наложницами. Король выкупил все номера отеля, сообщает немецкий таблоид Bild.

Власти Германии дали королю Таиланда официальное разрешение на въезд и отдых в стране, несмотря на карантин и закрытые границы. Находятся ли четыре официальные жены короля с ним, не уточняется.

Когда новость о побеге короля просочилась в соцсети, тайцы, несмотря на законодательный запрет на оскорбление монархии, запустили хештег, который в переводе с тайского означает “Зачем нам нужен король?” Как отмечает Daily Mirror, под хештегом размещены уже более миллиона публикаций.