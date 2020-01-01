Крупные кредиторы заморозят долги бедным странам

Поддержку по временной приостановке обслуживания долгов получат 76 стран, 40 из них расположены в Африке южнее Сахары.

Крупные международные кредиторы временно замораживают долговые обязательства для ряда малообеспеченных стран на общую сумму в 20 млрд долларов в связи с пандемией коронавируса, сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, пишет France-Presse.

"Мы добились моратория на (взимание) долгов на уровне двусторонних кредиторов и частных кредиторов на общую сумму в 20 млрд долларов", - заявил политик.

По его словам, готовность приостановить обслуживание долгов, но не простить их совсем, выразили участники Парижского клуба (неофициальная межправительственная организация стран-кредиторов) и Группы двадцати (G20), в том числе Китай. Франция готова предоставить отсрочку по долгам на сумму в 1 млрд. евро.

Таким образом поддержку получат 76 стран, 40 из них расположены в Африке южнее Сахары. Общей размер их задолженностей составляет 32 млрд.долларов. Сейчас ведутся переговоры об отсрочке выплат по оставшимся 12 млрд долгов, большая часть которых приходится на Всемирный банк.

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