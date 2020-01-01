В Мадриде закрыли один из временных моргов для жертв COVID-19

Здание в течение десяти дней использовалось в качестве временного морга, там были размещены 162 гроба с телами жертв пандемии.

В Мадриде закрыли один из трех временных моргов, который должен был принимать тела погибших от COVID-19

Один из трех временных моргов для тел жертв коронавируса в Мадриде закрыли. Об этом сообщает El Pais во вторник, 14 апреля.

Глава Мадридской общины Исабель Диас Аюсо сказала, что морг в Ледяном дворце Махадаонда закрывается из-за "уменьшения загруженности похоронных служб".

Издание отмечает, что здание площадью 1800 кв/м, находящееся в муниципальной собственности, расположено перед университетской больницей Пуэрто-де-Йерро, использовалось, как морг 10 дней, во время которых в нем разместили 162 гроба людей, умерших от COVID-19.

Тела доставляли военные из специального подразделения по чрезвычайным ситуациям из больниц и домов престарелых. Затем их забирали похоронные службы, которые из-за большой нагрузки не могли обеспечить сохранность тел и оперативное захоронения всех жертв. Тем временем в Мадриде продолжают работать еще две временные морги.

Три дополнительных морга приняли на сегодня 1785 тел умерших. При этом общее количество жертв коронавируса в Испании достигло 18 056.

Напомним, что ранее в Испании заявили о достижении пика COVID-19. В Минздраве страны заявили, что теперь их главная задача - сломить эпидемиологическую кривую.

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