В США за сутки более полутора тысяч жертв пандемии

Общее количество людей, скончавшихся из-за коронавируса в стране, превысило 25 тысяч. Больше всего жертв в Нью-Йорке.

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,5 тысяч человек

В США суточное количество летальных случаев коронавируса превысило 1,5 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Worldometers во вторник, 14 апреля.

За последние сутки в США скончались 1554 человека. Больше всего погибших в Нью-Йорке - 778 человек. Еще 362 смерти зафиксировано в штате Нью-Джерси. В Луизиане от коронавируса умерли 129 человек. Летальные случаи были зарегистрированы во всех штатах. Общее число смертей в Штатах - 25 194.

При этом за сутки в стране также зафиксировали 16,5 тыс. новых случаев заражения. Наибольший дневной прирост заболевших был зарегистрирован в Нью-Йорке (+6553) и Нью-Джерси (+4240).

Всего количество выявленных случаев коронавируса в США превысило 603 тысячи. Треть из них - 202,2 тысячи - произошли в штате Нью-Йорк.

Напомним, что ранее в США гражданам начали выдавать стимулирующие выплаты. От 50 до 70 миллионов американских граждан получат стимулирующие выплаты на счета к 15 апреля.

Также сообщалось, что Трамп готовит план по открытию страны после карантина. Американский лидер пообещал разослать губернаторам инструкции по безопасному открытию штатов.

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