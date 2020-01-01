Впервые зафиксирована передача коронавируса от мертвого человека - СМИ

Инцидент произошел в Бангкоке, Таиланд. Скончался судмедэксперт, который заразился инфекцией от покойника.

В Таиланде зафиксировали первый случай передачи коронавируса от мертвого человека

В Таиланде от COVID-19 скончался судебно-медицинский эксперт, заразившийся коронавирусом от покойника. Об этом сообщает The Daily Mail во вторник, 14 апреля.

Инцидент случился в Бангкоке и считается первым подобным случаем в мире. Исследователи из Таиланда и Индии утверждают, что существует "малая вероятность" того, что судмедэксперт заразился от живого пациента, при этом он постоянно контактировал с умершими.

Отметим, что ранее ВОЗ и другие медицинские организации призвали соблюдать осторожность при обращении с трупами людей, которые умерли от коронавируса, поскольку до конца не изучено, как именно он может распространяться.

Судмедэкспертам и патологоанатомам советуют носить защитный костюм, очки, перчатки и медицинскую маску. Это позволит избежать заражения коронавирусом при контакте с умершими.

Напомним, что ранее ученые нашли лекарство от тяжелой пневмонии при коронавирусе. Предварительные результаты исследований показали, что препараты, назначаемые при гипертензии, снижают риск развития тяжелой формы воспаления легких.

Пандемия коронавируса. Главные новости 14 апреля

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet