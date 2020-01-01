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Трамп приостановил финансирование ВОЗ

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Вашингтон прекращает взносы в бюджет организации пока ведется расследование ее ошибок в реагировании на угрозу COVID-19.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Об этом он заявил на брифинге 15 апреля.
 
"Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии (данных) о распространении коронавируса", - отметил американский лидер.
 
Он напомнил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 миллионов долларов в год в бюджет организации, в то время как Китай платил 40 миллионов.
 
По словам Трампа, одним из самых опасных решений ВОЗ была критика введенного США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами.
 
"К счастью, я не прислушался к их (ВОЗ) рекомендациям и отложил перелеты, тем самым спас тысячи и тысячи жизней <...> Посмотрите на другие страны, в частности Европы, которые последовали рекомендациям ВОЗ и оставили границы открытыми", - указал он.
 
Президент США обвинил организацию в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций COVID-19 в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы. Он утверждает, что  специалисты ВОЗ доверились информации китайских властей и сообщали, что вирус не передается от человека к человеку.
 
Трамп добавил, что Вашингтон будет обсуждать с другими странами реформирование ВОЗ и использование средств, предоставляющихся этой организации.
 
Ранее президент США и глава Госдепа Майк Помпео обвинили организацию в ошибках во время кризиса, вызванного коронавирусом.
 
Американский лидер также указал, что ВОЗ занимала "крайне прокитайскую позицию" во время распространения COVID-19.

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Теги: США, ВОЗ, Трамп, финансирование, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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