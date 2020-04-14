В Египте уничтожили террористов, которые готовили атаки на Пасху

В ходе штурма квартиры, где укрывались преступники, погиб подполковник управления национальной безопасности МВД страны.

В Каире силовики уничтожили семь террористов, готовивших теракты во время христианских праздников. Об этом 14 апреля сообщило МВД Египта.

Отмечается, что террористическая ячейка укрывалась в квартире в одном из густонаселенных районов города. В ходе штурма погиб подполковник управления национальной безопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи, еще один правоохранитель получил ранение.

В квартире после операции обнаружили шесть автоматов, а также боеприпасы.

Как указали в ведомстве, террористы, "исповедующие такфиристские взгляды, готовили теракты на предстоящих христианских праздниках".

Ранее вечером во вторник СМИ сообщили, что полиция в течение нескольких часов вела перестрелку с террористической группировкой в одном из районов Каира Амирия.

#Egypt's Ministry of Interior's counterterrorism unit exchanges fire with a militant group in #Cairo's Al Amireya district pic.twitter.com/puKnLnA4pz — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) April 14, 2020

Egyptian security forces entered into a gunfight with terrorists in #Cairo. Forces killed all militants in place, and an officer died in the process. #BREAKING#__ pic.twitter.com/C7N0DkyzAa — News Nomad (@NewsNomad2) April 14, 2020

Video circulating on FB shows Egyptian Ministry of Interior SOF (probably from Black Cobra Newly-Formed CT Unit) upon their arrival to deal with the terrorist cell in Al-Amiriya district, Cairo. pic.twitter.com/fFxaRzmaEU — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) April 14, 2020

Напомним, египетские христиане-копты празднуют Пасху 19 апреля.

Корреспондент.net , в сентябре прошлого года египетские силовики провели контртеррористическую операцию в городе Эль-Ариш, во время которой Как сообщал, в сентябре прошлого года египетские силовики провели контртеррористическую операцию в городе Эль-Ариш, во время которой ликвидировали 15 боевиков

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