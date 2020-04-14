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В Египте уничтожили террористов, которые готовили атаки на Пасху

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В ходе штурма квартиры, где укрывались преступники, погиб подполковник управления национальной безопасности МВД страны.
 
В Каире силовики уничтожили семь террористов, готовивших теракты во время христианских праздников. Об этом 14 апреля сообщило МВД Египта.
 
Отмечается, что террористическая ячейка укрывалась в квартире в одном из густонаселенных районов города. В ходе штурма погиб подполковник управления национальной безопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи, еще один правоохранитель получил ранение.
 
В квартире после операции обнаружили шесть автоматов, а также боеприпасы.
 
Как указали в ведомстве, террористы, "исповедующие такфиристские взгляды, готовили теракты на предстоящих христианских праздниках".
 
Ранее вечером во вторник СМИ сообщили, что полиция в течение нескольких часов вела перестрелку с террористической группировкой в одном из районов Каира Амирия.
 
Напомним, египетские христиане-копты празднуют Пасху 19 апреля.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре прошлого года египетские силовики провели контртеррористическую операцию в городе Эль-Ариш, во время которой ликвидировали 15 боевиков.

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Теги: теракт, Египет, видео, террористы, христиане, Каир, теракты
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Источник: korrespondent.net

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