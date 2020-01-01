В Сербии объявили комендантский час на Пасху

Ограничения в стране будут действовать с 17.00 пятницы, 17 апреля, до 05.00 вторника, 21 апреля.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в связи с коронавирусом во время празднования Пасхи в стране будет объявлен комендантский час. Об этом сообщил в эфире канала RTS 14 апреля.

"Я думаю, что (официальное) решение появится через полдня, чтобы люди могли в Страстную пятницу приобрести все необходимое, (комендантский час будет введен) с 17.00 пятницы до 05.00 вторника", - уточнил Вучич.

Ранее президент Сербии не исключил введения режима круглосуточного карантина для столицы страны и города Ниш.

На прошлых выходных правительство страны также объявило комендантский час с вечера пятницы до утра понедельника. Нарушение оганичений карается штрафами и тюремными сроками.

По последним данным, в Сербии заразились 4465 человек и 94 скончались.

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