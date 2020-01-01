В раковом отделении немецкой больницы массовое заражение коронавирусом

COVID-19 обнаружили у 20 пациентов с онкологией и 20 сотрудников больницы в Гамбурге. По данным СМИ, источником инфекции мог стать уборщик.

В больнице Гамбурга заразились десятки врачей и пациентов

В онкологическом отделении гамбургской университетской клиники Эппендорф зафиксирована вспышка массового заражения COVID-19 среди пациентов и медперсонала.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила представитель клиники Заскиа Лемм.

"В онкологическом отделении в прошлую неделю COVID-19 был обнаружен у 20 пациентов и 20 сотрудников различных специальностей", - отметила она.

После первых заражений тест на коронавирус прошли все пациенты и сотрудники отделения. Инифицированных пациентов перевели в отдельные инфекционные корпуса.

По словам Лемм, ведется работа над выявлением источника заражения. Издание Der Spiegel, первым сообщившее о вспышке заболевания, пишет, что им мог стать уборщик или уборщица.

Район Гамбурга являлся одним из центром распространения заражения в Германии. По данным на вторник там зафиксировано больше 3800 случаев коронавируса, от его последствий погибли 59 человек.

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