Первый испытатель вакцины от COVID-19 поделилась ощущениями

"В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все - после этого все было в порядке", - отметила женщина и сравнила инъекцию с обычной прививкой от гриппа.

По словам Халлер, участвуя в эксперименте она внесет свой вклад в победу над инфекцией. При этом доброволец уверена, что эффективная вакцина от коронавируса так или иначе будет создана.

В ближайшее время 44-летней жительнице Сиэтла должны ввести вторую дозу вакцины, при этом под наблюдением специалистов она будет находиться до весны 2021 года.

Напомним, в середине марта Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявил о начале клинических испытаний на людях вакцины от COVID-19, которая ранее успешно прошла испытания на животных.

A long-awaited study in healthy people testing a potential vaccine against the new coronavirus is underway in Seattle. Read and watch exclusive @AP coverage: https://t.co/6eWnjsMgJ9 pic.twitter.com/vs3EmsKSjs — AP Health & Science (@APHealthScience) March 16, 2020

Для испытания были отобраны 45 добровольцев, каждый из которых получит по две инъекци с интервалом в 28 дней. За участвующими в тестировании будут наблюдать в течение года.

Вакцина, получившая название мРНК-1273, разработана институтом в Сиэтле совместно с биотехнологической компанией Moderna, базирующейся в Кембридже, штат Массачусетс.