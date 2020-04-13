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Первый испытатель вакцины от COVID-19 поделилась ощущениями

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Дженнифер Халлер из Сиэтла стала первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса.
Американка получила одну из двух доз экспериментальной вакцины от коронавируса
Американка получила одну из двух доз экспериментальной вакцины от коронавируса
 
Американка Дженнифер Халлер, рассказала изданию The Telegraph о своих ощущениях после первого введения вакцины от коронавируса.
 
"В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все - после этого все было в порядке", - отметила женщина и сравнила инъекцию с обычной прививкой от гриппа.
 
По словам Халлер, участвуя в эксперименте она внесет свой вклад в победу над инфекцией. При этом доброволец уверена, что эффективная вакцина от коронавируса так или иначе будет создана. 
 
В ближайшее время 44-летней жительнице Сиэтла должны ввести вторую дозу вакцины, при этом под наблюдением специалистов она будет находиться до весны 2021 года.
 
Напомним, в середине марта Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявил о начале клинических испытаний на людях вакцины от COVID-19, которая ранее успешно прошла испытания на животных.
 
Для испытания были отобраны 45 добровольцев, каждый из которых получит по две инъекци с интервалом в 28 дней. За участвующими в тестировании будут наблюдать в течение года. 
 
Вакцина, получившая название мРНК-1273, разработана институтом в Сиэтле совместно с биотехнологической компанией Moderna, базирующейся в Кембридже, штат Массачусетс.

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Теги: США, вакцина, видео, лекарства, эксперимент, доброволец, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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