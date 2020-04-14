У двух бразильских губернаторов выявили COVID-19

Губернаторы штатов Рио-де-Жанейро и Пара информировали о своем заражении. Оба находятся в самоизоляции.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в Twitter 14 апреля.

"Хочу сообщить, что с пятницы чувствовал себя не очень хорошо. Попросил сделать тест на COVID и сегодня пришел положительный результат", - отметил политик.

Уитцел подчеркнул, что продолжит работать из резиденции" с соблюдением ограничений и рекомендаций врачей".

"Уверен, что преодолею и эти сложности", - заявил губернатор и призвал жителей региона оставаться дома и соблюдать меры социального дистанцирования.

Позже о своем заражении COVID-19 сообщил губернатор штата Пара Элдер Барбалью.

По словам политика, в субботу он дважды сдал анализ на коронавирус: первый тест не дал однозначного результата, а второй оказался отрицательным. "Мне рекомендовали во вторник пересдать анализ, и его результат оказался положительным. Хочу проинформировать жителей штата и всех остальных, что у меня коронавирус", - написал Барбалью в Twitter Он уточнил, что заболевание проходит бессимптомно, и он чувствует себя хорошо. Еще с пятницы Барбалью работает удаленно и соблюдает режим самоизоляции после того, как у нескольких человек в его окружении была обнаружена коронавирусная инфекция. Губернатор призвал последовать его примеру и оставаться дома.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу.

К настоящему времени в стране заражены более 25,2 тысячи человек, свыше 1,5 тысячи умерли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet