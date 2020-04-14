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У двух бразильских губернаторов выявили COVID-19

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Губернаторы штатов Рио-де-Жанейро и Пара информировали о своем заражении. Оба находятся в самоизоляции.
Дезинфекция в Рио-де-Жанейро
Дезинфекция в Рио-де-Жанейро

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в Twitter 14 апреля.

"Хочу сообщить, что с пятницы чувствовал себя не очень хорошо. Попросил сделать тест на COVID и сегодня пришел положительный результат", - отметил политик.
 
Уитцел подчеркнул, что продолжит работать из резиденции" с соблюдением ограничений и рекомендаций врачей".
 
"Уверен, что преодолею и эти сложности", - заявил губернатор и призвал жителей региона оставаться дома и соблюдать меры социального дистанцирования.
 
Позже о своем заражении COVID-19 сообщил губернатор штата Пара Элдер Барбалью.
 
По словам политика, в субботу он дважды сдал анализ на коронавирус: первый тест не дал однозначного результата, а второй оказался отрицательным.
 
"Мне рекомендовали во вторник пересдать анализ, и его результат оказался положительным. Хочу проинформировать жителей штата и всех остальных, что у меня коронавирус", - написал Барбалью в Twitter.
 
Он уточнил, что заболевание проходит бессимптомно, и он чувствует себя хорошо. Еще с пятницы Барбалью работает удаленно и соблюдает режим самоизоляции после того, как у нескольких человек в его окружении была обнаружена коронавирусная инфекция.
 
Губернатор призвал последовать его примеру и оставаться дома.
 
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу.
 
К настоящему времени в стране заражены более 25,2 тысячи человек, свыше 1,5 тысячи умерли.
 
 
Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса стадионы в Бразилии превращают в полевые госпитали.

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Теги: Бразилия, Губернатор, Рио-де-Жанейро, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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