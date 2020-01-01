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В CША новый суточный рекорд смертей от COVID-19

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Прежний антирекорд - почти 2,1 тысячи жертв за сутки - был зарегистрирован по итогам 10 апреля.
США лидируют в мире по числу смертей от коронавируса
США лидируют в мире по числу смертей от коронавируса
 
Число умерших от коронавируса в США приближается к 26 тысячам, увеличившись за сутки на  2129 человек, что стало новым антирекордом. Об этом 15 апреля сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.
 
В настоящее время в США зарегистрировали более 608 458 случаев заражения, скончались 25 992 человека.
 
Наихудшая ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке - там инфицированы 7905 человек. 
 
 
Ранее американские власти скорректировали прогноз смертности от коронавируса. На данный момент они считают, что инфекция унесет жизни менее 100 тысяч граждан.

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Теги: США, смерть, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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