В CША новый суточный рекорд смертей от COVID-19

Прежний антирекорд - почти 2,1 тысячи жертв за сутки - был зарегистрирован по итогам 10 апреля.

США лидируют в мире по числу смертей от коронавируса

Число умерших от коронавируса в США приближается к 26 тысячам, увеличившись за сутки на 2129 человек, что стало новым антирекордом. Об этом 15 апреля сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.

В настоящее время в США зарегистрировали более 608 458 случаев заражения, скончались 25 992 человека.

Наихудшая ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке - там инфицированы 7905 человек.

Ранее американские власти скорректировали прогноз смертности от коронавируса . На данный момент они считают, что инфекция унесет жизни менее 100 тысяч граждан.

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