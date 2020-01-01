В Бразилии 99-летний ветеран войны вылечился от коронавируса
Мужчина покинул госпиталь в Бразилиа с военной фуражкой на голове под аплодисменты медицинского персонала.
В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрмандо Пивета вылечился от коронавируса. Об этом 15 апреля сообщило агентство Reuters.
Мужчина покинул госпиталь в Бразилиа под аплодисменты медперсонала.
"Победа в этой битве была для меня важнее, чем победа в войне. На войне ты убиваешь или живешь. Здесь нужно бороться, чтобы жить", - подчеркнул Пивета.
Во время Второй мировой войны Пивета служил в Африке.
Пожилому бразильцу диагностировали коронавирус две недели назад. У него развилась пневмония и два дня мужчина провел в отделении интенсивной терапии.
Как отметил директор больницы, Пивета не нуждался в аппарате вентиляции легких и выздоровел благодаря хорошей физической форме.
По последним данным университета Джона Хопкинса, в Бразилии заражены коронавирусом 25 262 человека, из них 1532 скончались.
Cмотрите фотогалерею: В Бразилии 99-летний ветеран войны вылечился от коронавируса
Ранее два губернатора бразильских штатов сообщили о заражении COVID-19.
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