Заболевших коронавирусом уже более двух миллионов

Что касается летальных исходов от коронавируса в мире, всего погибли 126 754 человека (155 за последние сутки).

Количество случаев коронавируса в мире превысило отметку в два миллиона и составило 2 000 065 человек, о чем свидетельствуют данные Worldometer.

COVID-19 распространился на территории 210 стран.

От коронавируса, в частности, погибли 126 754 человека (155 за сегодня), 484597 выздоровели

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 614 246, Испании - 174 060 и Италии - 162488.

В Китае, где в Ухане находился эпицентр вспышки, в настоящее время зафиксировали 46 новых случаев коронавируса (82295 в среднем) и одну новую смерть (3342 в целом), выздоровели 77816 человек.

Также сообщалось, что первый испытатель вакцины от COVID-19 поделилась ощущениями.

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