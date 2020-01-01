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Заболевших коронавирусом уже более двух миллионов

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Что касается летальных исходов от коронавируса в мире, всего погибли 126 754 человека (155 за последние сутки).
В мире растет количество жертв COVID
В мире растет количество жертв COVID
 
Количество случаев коронавируса в мире превысило отметку в два миллиона и составило 2 000 065 человек, о чем свидетельствуют данные Worldometer.
 
COVID-19 распространился на территории 210 стран.
 
От коронавируса, в частности, погибли 126 754 человека (155 за сегодня), 484597 выздоровели
 
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 614 246, Испании - 174 060 и Италии - 162488.
 
В Китае, где в Ухане находился эпицентр вспышки, в настоящее время зафиксировали 46 новых случаев коронавируса (82295 в среднем) и одну новую смерть (3342 в целом), выздоровели 77816 человек.
 
Напомним, Всемирная организация здравоохранения отметила, что коронавирус в десять раз смертельно опаснее гриппа 2009 года.
 
Также сообщалось, что первый испытатель вакцины от COVID-19 поделилась ощущениями.
 

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Теги: жертвы, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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