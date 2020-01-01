Дания первой в Европе открыла школы и детсады во время карантина

Дания своевременно ввела карантин и добилась уменьшения количества ежедневных заражений коронавирусом.

Дания стала первой европейской страной, которая со среды, 15 апреля, начала открывать школы и детские сады после введения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса 12 марта.

Правительство Дании, опираясь на успехи в преодолении эпидемии коронавируса, возобновляет работу яслей, детских садов и школ для учеников с первого по пятый класс включительно.

Сообщается, что для этих учреждений были разработаны новые правила безопасности, включающие соблюдение дистанции. Те учреждения, которые в среду не готовы к открытию, откроют свои двери в следующий понедельник.

Таким образом, в Дании осуществляется первый шаг по снятию карантинных ограничений. Дания, своевременно введя карантин, и еще 14 марта закрыв границы, в том числе и датско-немецкую границу, добилась уменьшения количества ежедневных заражений, что подтверждается графиками международных научных институтов. Уменьшается и число больных COVID-19 в больницах и реанимациях страны. По последним данным, в Дании с начала пандемии 6706 иницированных, 299 жертв и 2692 выздоровевших.

Как сообщалось, правительство Дании покроет все расходы на аренду для компаний, которые лишились дохода из-за пандемии.

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