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Карантин: в Мадриде появились уличные кинотеатры

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Смотреть кино можно из балкона или с улицы, придерживаясь безопасной дистанции.
 
В Мадриде, в условиях карантина, появились уличные кинотеатры. Об этом говорится в сюжете ТСН
 
Таким образом местные власти решили развлечь людей, которые уже более месяца находятся на карантине. 
 
Сеансы начинаются с наступлением сумерек. Смотреть кино можно из балкона.
 
 
 

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Теги: Испания, Мадрид, карантин, кинотеатр, кино, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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