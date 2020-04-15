Карантин: в Мадриде появились уличные кинотеатры
Смотреть кино можно из балкона или с улицы, придерживаясь безопасной дистанции.
В Мадриде, в условиях карантина, появились уличные кинотеатры. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Таким образом местные власти решили развлечь людей, которые уже более месяца находятся на карантине.
Сеансы начинаются с наступлением сумерек. Смотреть кино можно из балкона.
Ранее сообщалось, что украинские кинотеатры подсчитали возможные убытки.
Также Корреспондент писал, что в Китае открылся первый после карантина кинотеатр.
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