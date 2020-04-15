Карантин: в Мадриде появились уличные кинотеатры

Смотреть кино можно из балкона или с улицы, придерживаясь безопасной дистанции.

В Мадриде, в условиях карантина, появились уличные кинотеатры. Об этом говорится в сюжете ТСН

Таким образом местные власти решили развлечь людей, которые уже более месяца находятся на карантине.

Сеансы начинаются с наступлением сумерек. Смотреть кино можно из балкона.

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