После семейного праздника три человека умерли от COVID-19

Жительница Бразилии пригласила всех родственников на свой день рождения. После праздника почти половина гостей заразились COVID-19, а три человека, включая мужа виновницы торжества, скончались.

Жительница бразильского города Итаперика-да-Серра Вера Лусия Перейра пригласила на свое 59-летие 28 человек. Семейное торжество закончилось тем, что 10 гостей заразились коронавирусной инфекцией, а трое, включая супруга именинницы, скончались, пишет BBC.

"Мы колебались, но потом все же решили устроить день рождения. Ведь в стране тогда было совсем мало случаев заражения", - призналась Перейра.

Праздник отмечали дома у именинницы, куда пришли 28 приглашенных родственников.

Через несколько дней после вечеринки половина гостей начала жаловаться на недомогание. У людей появилась одышка, кашель, поднялась температура.

У большинства из них болезнь протекала в легкой форме и не потребовала медицинского вмешательства. А вот 62-летний муж именинницы Паулу, его брат Кловис и сестра Мария скончались.

Медики подтвердили, что причиной смерти страдавшей диабетом Марии был COVID-19. Результаты вскрытия двух других человек пока ожидаются.

У самой виновницы торжества и ее сына тоже были симптомы заболевания, но они оба выздоровели.

Кто был инфицирован и заразил остальных людей, неизвестно.

Как сообщалось ранее, семья из 17 человек заразилась коронавирусом после того, как побывали на похоронах своей родственницы. Один человек уже скончался.

Также Korrespondent.net писал, что дочь скончалась на похоронах умершей от COVID-19 матери.



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