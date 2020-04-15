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Март-2020 стал вторым самым теплым на планете

Комментариев: 2
Теплее, чем в этом году, март был только в 2016. В этом году средняя глобальная объединенная температура воздуха над океаном и сушей была на 1,16° выше средней многолетней за XX век.
В марте температура превысила норму
В марте температура превысила норму
pixabay.com

Март в 2020 году стал вторым самым теплым мартом на планете за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Отмечается, что средняя глобальная объединенная температура воздуха над океаном и сушей была на 1,16° выше средней многолетней за XX век. Теплее было только в марте 2016 года.

Кроме того, первый весенний месяц этого года стал 44 подряд мартом и 423-м месяцем подряд с температурой, которая была выше средней за XX век.

Средняя глобальная объединенная температура воздуха над океаном и сушей также стала второй за период январь-март, она на 1,15° выше средней многолетней за XX век и также уступает лишь марту 2016 года.

При этом в Южной Америке март 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Рекордно высокие температуры были также зафиксированы в частях Атлантического, Индийского и на западе Тихого океанов, а также в южной части Северной Америки, Азии и Африки.

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Также Корреспондент писал, что март в Киеве побил семь температурных рекордов.

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Теги: глобальное потепление, рекорд, погода, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vixerunt    15.04.2020, 13:42
Оценка:  +1
Vixerunt
Прошу напомнить что когда-то по всей планете не было льда и везде был климат тропиков +39 и 100 % влажность как в парилке. Из-за этого стало возможным появление громадных насекомых, динозавров и моллюсков. Может именно наличие ледников и мест с суровым климатом под -40 явл. аномальным для планеты.
Колишній-східняк    15.04.2020, 12:38
Оценка:  0
Колишній-східняк
Средняя глобальная объединенная температура воздуха над океаном и сушей - это как средняя температура по палате.
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