Состояние главы Amazon увеличилось на $24 млрд на фоне пандемии COVID-19

Джефф Безос, в отличие от других богатейших людей в мире, потерявших несколько миллиардов долларов, в текущем году еще больше разбогател.

Состояние Безоса на сегодня - $138 млрд ITC.ua

Самый богатый человек в мире, основатель и глава Amazon Джефф Безос в 2020 году на фоне пандемии коронавируса заработал 24 миллиарда долларов, пишет DW.

Состояние Безоса растет из-за повышения стоимости акций интернет-ретейлера. Так, например, во вторник, 14 апреля, бумаги Amazon выросли на 5,3 процента.

Теперь состояние Безоса составляет 138 миллиардов долларов.

Между тем состояния других бизнесменов, входящих в тройку богатейших людей на планете, сократились.

Так, основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 8,4 миллиарда долларов. Самый богатый человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton Mo"et Hennessy Бернар Арно стал беднее на 28 миллиардов.

Bloomberg

Как сообщалось ранее, рыночная стоимость Amazon превысила триллион долларов.

Также мы писали, что Amazon наймет 100 тысяч человек в связи с резким ростом онлайн-заказов во время карантина.

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